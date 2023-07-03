3 июля, 15:33

Президент Польши будет наблюдать в Литве за совместными учениями спецназа трех стран

Маневры Strong & United начались 3 июля и продлятся до 13 июля

ВИЛЬНЮС, 3 июля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда, прибывающий в среду в Вильнюс с государственным визитом, будет наблюдать со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой за совместными учениями подразделений специального назначения Литвы, Польши и Германии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба литовского лидера.

Для наблюдения за учениями Strong & United главы государств в пятницу отправятся в Клайпеду. Эти военные маневры начались 3 июля и продлятся до 13 июля.

Спецназовцы будут тренироваться не только в Клайпеде, но и в столице, на полигоне около города Казлу Руда, на других военных и гражданских территориях. Учения пройдут и на суше, и на отведенных для них водоемах. В воздух будут подняты вертолеты и размещенные на литовской авиабазе Зокняй истребители стран - членов НАТО.

Визит президента Польши приурочен к празднованию Дня государства, совпадающего с днем коронации в 1253 году единственного в истории литовского короля Миндаугаса. 

Теги:
ГерманияЛитваПольшаДуда, АнджейНауседа, Гитанас
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