Суд на Украине арестовал обвиняемого в мошенничестве депутата Рады от партии Порошенко

Сергея Алексеева арестовали с возможностью внесения залога в размере $60 тыс.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Суд во Львове отправил под арест с возможностью внесения залога в размере 2,2 млн гривен ($60 тыс.) депутата Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Сергея Алексеева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

В свою очередь офис генерального прокурора Украины, не называя имени обвиняемого, сообщил в Telegram-канале, что "Лычаковский районный суд [города Львова] избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 2 млн гривен народному депутату Украины, председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, который подозревается в мошенничестве (4 ст. 190 УК Украины)".

30 июня замдиректора Госбюро расследований Украины Александр Удовиченко сообщал, что сторона обвинения попросит суд арестовать Алексеева. Из-за неявки обвиняемого суд 1 июля перенес на два дня слушание об избрании Алексееву меры пресечения.

Ранее в офисе генерального прокурора сообщали, что Алексееву уже предъявлено обвинение. По данным следствия, парламентарий обманом завладел денежными средствами гражданина Германии в размере $50 тыс. Как проинформировали в Службе безопасности Украины, депутат обещал иностранцу содействие для недопущения его экстрадиции. В спецслужбе добавили, что за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, у Алексеева провели обыск, изъяты загранпаспорта, телефоны и деньги. По ее словам, партия расценивает эти действия как продолжение провокаций, направленных на дискредитацию политической силы, устрашение ее представителей и препятствование деятельности депутата.