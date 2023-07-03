3 июля, 18:05

Глава Таджикистана назначил постоянного представителя страны при Евросоюзе

Им стал Музафар Хусейнзода

ДУШАНБЕ, 3 июля. /ТАСС/. Посол Таджикистана в Бельгии Музафар Хусейнзода по совместительству стал постоянным представителем республики при Европейском Союзе. Соответствующий указ подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает его пресс-служба.

31 мая 2023 года Эркинхон Рахматуллозода, занимавший ранее должность, был от нее освобожден в связи с выходом на пенсию.

Другим указом глава государства сменил посла Таджикистана в Азербайджане и по совместительству в Грузии, освободив Рустама Соли в связи с уходом на пенсию и назначив на его место Илхома Абдурахмона. 

Теги:
БельгияТаджикистанРахмон, Эмомали
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