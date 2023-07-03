Reuters: НАТО согласует 4 июля продление полномочий Столтенберга на год

Полномочия генсека альянса истекают 30 сентября

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. НАТО объявит 4 июля о том, что продлевает полномочия генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга еще на один год. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на четыре источника из числа дипломатов.

СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно сообщали о таком решении на протяжении последних недель. По информации агентства, официально одобрено оно будет на встрече постоянных представителей при НАТО в Брюсселе 4 июля.

Полномочия нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают 30 сентября. Как передавала газеты The Daily Telegraph, из-за возникших трудностей при согласовании кандидатуры его преемника страны альянса могут остановиться на варианте очередного продления мандата на один год.

Бывшему премьер-министру Норвегии Столтенбергу (2005-2013) 64 года, он возглавляет НАТО с 1 октября 2014 года.