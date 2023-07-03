В Азербайджане оценивают размеры ущерба, нанесенного селями и наводнениями

По данным метеорологов, в июне в стране было зафиксировано 55 случаев схода селей, что является рекордным показателем за много лет

БАКУ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Азербайджана оценивают размеры ущерба, нанесенного частным и фермерским хозяйствам, инфраструктуре в результате схода селей и наводнений, произошедших в ряде районов страны в последние дни. Об этом сообщил премьер-министр республики Али Асадов на совещании правительства, посвященном устранению последствий стихии.

"Глава правительства отметил, что в отличие от прежних лет в мае - июне нынешнего года в ряде районов страны наблюдалась нестабильная погода, увеличилось количество осадков, в основном в горных и предгорных районах прошли ливневые дожди. По его словам, сход селей в июне привел к повышению водности рек на большей части территории республики, что стало причиной наводнений", - говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе кабинета министров республики.

Асадов сообщил, что на устранение последствий стихии были привлечены специальная техника и живая сила, оперативно изменено русло рек, восстановлена размытая и разрушенная дорожная инфраструктура. "Премьер отметил, что продолжаются меры по оценке ущерба, нанесенного в результате стихийного бедствия частным домам, приусадебным участкам, посевным площадям и фермерским хозяйствам, а также инфраструктуре", - указано в релизе.

Глава правительства поручил продолжить необходимые меры по устранению последствий стихии, а также совершенствованию системы раннего оповещения о нестабильных погодных условиях, применяемой Национальной гидрометеорологической службой, усилению координации в деятельности соответствующих структур.

По данным метеорологов, в июне в Азербайджане было зафиксировано 55 случаев схода селей, что является рекордным показателем за много лет. Интенсивные дожди, приведшие к наводнениям, прошли во многих районах страны 1 июля. Так, согласно информации гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, в течение нескольких часов в расположенном в центральной части страны Бардинском районе, где лето обычно бывает засушливым, выпало почти 115% месячной нормы осадков. В других центральных и западных районах республики количество осадков составило от 36 до 94% месячной нормы. В результате были подтоплены жилые дома, сельскохозяйственные угодья, размыты автомобильные дороги.