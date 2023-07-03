Британский постпред обещала быть объективной во время председательства страны в СБ ООН

Как заявила Барбара Вудворд, в Лондоне хотели бы, чтобы "Совет Безопасности обсуждал безотлагательные вопросы"

ООН, 3 июля. /ТАСС/. Великобритания будет объективной и честной в рамках ее председательства в Совете Безопасности ООН в июле. Об этом заявила в понедельник на брифинге постоянный представитель этой страны при всемирной организации Барбара Вудворд, отвечая на вопрос о том, что в апреле 2022 года Великобритания, будучи председателем, отказала на запрос России о проведении заседания по Украине.

"Мы хотим, чтобы Совет Безопасности обсуждал безотлагательные вопросы, поэтому мы поставили [в программу] Украину, проблему насилия в конфликтах, искусственный интеллект.

<…> Мы хотим быть уверены, что заседания будут истинно экспертными и принесут пользу", - сказала она.

"Мы продолжаем изучать нормы и правила, работая над тем, чтобы быть объективными и честными. Мы не заинтересованы в том, чтобы в СБ ООН была ложь и дезинформация", - утверждала британский постпред.

Великобритания в апреле 2022 года в ходе своего председательства в Совете Безопасности ООН отказалась провести запрошенные Россией консультации по ситуации в Буче. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил тогда протест британской стороне.