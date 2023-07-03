МИД Британии раскритиковал решение властей Китая выдать ордера на арест восьми активистов

Их подозревают в нарушении закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли подверг критике решение китайских властей выдать ордера на арест восьми активистов, подозреваемых в нарушении закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом глава Форин оффиса написал в понедельник в Twitter.

"Соединенное Королевство высказывается резко против принятого в Китае закона о национальной безопасности, - написал министр. - Решение выдать ордера на арест восьми активистов, некоторые из которых находятся в Соединенном Королевстве, является еще одним примером авторитарного применения экстерриториального права Китая".

Как передает агентство Reuters, в понедельник полиция Гонконга объявила в розыск восьмерых оппозиционных активистов, в том числе двух бывших депутатов, за призывы к введению санкций против китайских чиновников и вступление в сговор с представителями иностранных государств. За информацию, которая позволит задержать подозреваемых, назначено крупное денежное вознаграждение. Фигуранты списка сейчас проживают в Австралии, Великобритании и США.

Отношения между Лондоном и Пекином осложнились, когда летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляли в КНР, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Великобритания считает, что закон нарушает положения совместной декларации по Гонконгу. В документе, подписанном почти 40 лет назад, определялся порядок передачи британского владения Китаю к 1997 году, предусматривалось сохранение за городом широких прав самоуправления и защита Пекином свобод его жителей.

В конце апреля глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил о необходимости налаживать конструктивные отношения с Китаем ради решения глобальных проблем, так как без Пекина справиться с ними не получится. В ближайшее время министр планирует совершить визит в КНР.