Вучич заявил, что Сербия привыкла к западным двойным стандартам в свой адрес

Как отметил президент, даже ход агрессии НАТО против Югославии в 1999 году западные страны интерпретируют по-своему

БЕЛГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Сербия привыкла к двойным стандартам со стороны ЕС и Запада в свой адрес, даже ход агрессии НАТО против Югославии в 1999 году западные страны интерпретируют по-своему. Об этом заявил в понедельник сербский президент Александар Вучич в ходе совместной пресс-конференции с главами правительств Нидерландов Марком Рютте и Люксембурга Ксавье Беттелем.

"В конце ХХ века Сербия подверглась жестокому нападению со стороны НАТО, 19 стран. Просто чтобы вы знали, это было сделано не в соответствии с решением Совбеза ООН, но у вас, конечно, другое толкование. Это то, к чему мы уже привыкли. Я считаю, что мы должны разговаривать друг с другом, чтобы понимать друг друга намного лучше", - отметил глава сербского государства.

"Что касается французов, если хотите сказать, как критиковали нас, хотя мы применили гораздо меньше силы. Ладно, это двойные стандарты, к которым мы привыкли. Это [началось] не вчера, даже не позавчера. Так было всегда", - подчеркнул Вучич, комментируя вопрос журналиста о параллелях между жесткой критикой со стороны ЕС в ответ на разгон антикоронавирусных демонстраций в Сербии и отсутствием подобной риторики о продолжающихся беспорядках во Франции.

При этом президент Сербии выразил поддержку французским властям и сообщил, что надеется на скорое прекращение беспорядков.

Волнения во Франции начались, когда 27 июня 17-летний водитель был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка алжирского происхождения, взят под стражу. По данным МВД, за дни беспорядков погромщики подожгли 3,8 тыс. автомобилей, а также нападали на государственные учреждения, школы и комиссариаты полиции. По предварительным данным, более 700 коммерческих предприятий пострадали в результате беспорядков в стране.