СМИ: Тайвань проводит учения по отражению высадки морского десанта

В учениях в уезде Пиндун принимают участие четыре бригады сухопутных войск, одна бригада морской пехоты, а также другие военные части и подразделения

ГОНКОНГ, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня проводят учения по предотвращению высадки морского десанта на южном побережье. Об этом в понедельник сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, в учениях под названием Sky Horse в уезде Пиндун принимают участие четыре бригады сухопутных войск, одна бригада морской пехоты, а также другие военные части и подразделения. Как отмечает агентство, в ходе них военнослужащие отрабатывали уничтожение надводных целей у побережья при помощи противотанковых управляемых ракет (ПТУР) TOW 2A.

Ключевым отличием текущих учений от прошлогодних заключается в том, что солдаты запускали ПТУР непосредственно с бронеавтомобилей Humvee, а не с земли. Как подчеркивает агентство, такой метод стрельбы позволяет обеспечить расчетам высокую мобильность. В среднем около 70% управляемых ракет успешно поражали цели.

Ранее оборонное ведомство Тайваня объявило о закупке в США 1 240 единиц ПТУР более совершенной модификации TOW 2B, 30 систем прицеливания к ним, а также 24 бронеавтомобилей Humvee, которые будут использоваться в качестве мобильных пусковых платформ. Их поставка ожидается к 2025 году.

Кроме того, сухопутные войска провели в уезде Пиндун учения с боевыми стрельбами, в которых были задействованы вертолеты армейской авиации и реактивные системы залпового огня Thunderbolt-2000.

По данным агентства, вооруженные силы острова также проведут еще одни учения с боевыми стрельбами, в ходе которых будут применять зенитные ракетные комплексы Avenger и Stinger.

Статус Тайваня

На Тайване крайне сложный рельеф и скалистое побережье, поэтому всего на острове насчитывается около 14 "красных пляжей" - участков береговой линии, которые считаются наиболее вероятными местами высадки масштабного морского десанта. Они представляют собой относительно крупные и протяженные песчаные отмели, которые в случае захвата в результате десантной операции могут послужить противнику в качестве плацдарма для высадки основных сил.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.