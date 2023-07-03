В Турции анонсировали поездку Эрдогана в ОАЭ для подписания соглашения

Глава Минфина республики Мехмет Шимшек отметил, что договор будет представлять "достаточно всеобъемлющий документ"

АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить с визитом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после саммита НАТО в Литве, который пройдет 11-12 июля. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Минфина Турции Мехмет Шимшек.

"Мы значительно продвинулись в техническом плане [над подготовкой документов о сотрудничестве] и завершим работу в течение следующих двух недель. Наш президент, вероятно, нанесет визит в ОАЭ после этого. Не исключено, что во время этой поездки будет подписано рамочное соглашение. Не хочу пока вдаваться в подробности, но это достаточно всеобъемлющий документ", - цитирует Шимшека агентство Anadolu.

Министр напомнил, что в июне вместе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом он посетил ОАЭ, и эта поездка "была очень продуктивной". "Поэтому к нам прибыла делегация из эмиратов, которая работала все праздники [Курбан-байрам]. На следующей неделе приедет еще более крупная делегация. Мы закончим свою работу и определим рамки визита президента", - сообщил Шимшек.

В ходе недавней поездки в эмираты Шимшек и Йылмаз провели переговоры с руководством государства, президентом шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, его заместителем, а также с министрами финансового блока. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества.