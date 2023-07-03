Кандидат на пост главы Тайваня пообещал снизить срок службы в армии с 12 до 4 месяцев

Гоминьдан Хоу Юи отметил, что в случае избрания его президентом он намерен поддерживать стабильность и мир между островом и материковым Китаем

ГОНКОНГ, 3 июля. /ТАСС/. Кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи пообещал в случае победы на выборах главы администрации Тайваня отменить решение действующих властей по продлению срока обязательной службы по призыву до 12 месяцев. Об этом он заявил в эфире телеканала TVBS.

"В случае избрания президентом, безусловно, нужно будет поддерживать стабильность и мир между двумя берегами [Тайваньского пролива] и вернуть срок службы в армии продолжительностью четыре месяца", - указал он.

Как объяснил Хоу Юи, увеличение срока службы в вооруженных силах осложнит для молодого поколения получение качественного образования.

В 2022 году глава администрации Тайваня от правящей Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь объявила об увеличении срока обязательной службы по призыву с 4 до 12 месяцев. Она объяснила это решение растущей угрозой со стороны материкового Китая. Мера вступит в силу с 2024 года.

До этого власти острова на протяжении десятилетий поэтапно сокращали срок службы в армии для постепенного перехода на добровольную службу в армии на контрактной основе. Срок службы в армии продолжительностью четыре месяца действовал с 2013 года.

Выборы главы администрации Тайваня пройдут в январе 2024 года. Фаворитом гонки называют действующего заместителя главы администрации Тайваня, кандидата от Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ - по данным июньских опросов его поддержали 36,5% респондентов. Второе место занимает председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (29,1% опрошенных). В то же время у кандидата от выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи показатель поддержки в июне резко снизился до 20,4%, продемонстрировал падение на 7,2 процентных пункта.