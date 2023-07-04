Президент Сенегала заявил, что не станет добиваться переизбрания

Маки Саль занимает пост главы государства с 2012 года

ПРЕТОРИЯ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль не будет добиваться переизбрания на третий срок на предстоящих в феврале 2024 года выборах. Об этом глава государства объявил в обращении к нации.

"Дорогие соотечественники, мое долго и тщательно обдуманное решение - не баллотироваться на следующих выборах 25 февраля 2024 года", - цитирует Саля агентство Reuters.

Саль победил на президентских выборах в 2012 году и был переизбран в 2019 году. Конституция Сенегала ограничивает двумя сроками нахождение одного политика на посту главы государства. Весной 2016 года на общенациональном референдуме были приняты поправки к конституции, которые сократили срок президентских полномочий с семи до пяти лет. Саль избрался четыре года назад уже в условиях действия конституционных поправок. Его сторонники считали, что он имеет право еще раз выставить свою кандидатуру, не нарушая основного закона. Оппозиция придерживается иного мнения. Сейчас глава государства объявил, что не будет баллотироваться на третий срок.