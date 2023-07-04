СМИ сообщили о взрывах в районе Краматорска

На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в четырех областях на северо-востоке Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

По состоянию на 02:45 мск предупреждение действует в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР и Запорожской области. В понедельник вечером тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

По данным издания "Зеркало недели", в районе Краматорска в подконтрольной Киеву части ДНР были слышны взрывы.