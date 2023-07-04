3 июля, 23:57
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о взрывах в районе Краматорска

На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в четырех областях на северо-востоке Украины.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

По состоянию на 02:45 мск предупреждение действует в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР и Запорожской области. В понедельник вечером тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

По данным издания "Зеркало недели", в районе Краматорска в подконтрольной Киеву части ДНР были слышны взрывы. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация