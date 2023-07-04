Боррель на следующей неделе посетит Китай для встречи с главой МИД страны

По данным агентства Bloomberg, Пекин пытается убедить Европу занять сдержанную агрессивную позицию в вопросе экспортного контроля в торговле с КНР

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на следующей неделе посетит Китай для встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и другими официальными лицами. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на посла ЕС в Пекине Хорхе Толедо.

"Мы хотим взаимодействовать с Китаем по всем вопросам в областях, где мы сотрудничаем, конкурируем", - приводит агентство слова Толедо. По его данным, поездка начнется 10 июля.

Как отмечает Bloomberg, сообщение о визите Борреля поступило в то время, когда Пекин пытается убедить Европу занять менее агрессивную позицию, чем США, которые ввели в отношении КНР некоторые меры экспортного контроля.

18 мая Жозеп Боррель заявил в опубликованной в испанской газете El Pais статье, что отношения с Китаем являются более сложным политическим вопросом для Евросоюза, чем взаимодействие сообщества с Россией. Он полагает, что Евросоюз должен пересмотреть свою политику в отношении КНР по трем причинам: "изменения внутри Китая", "ужесточение стратегической конкуренции между США и Китаем" и "подъем Китая как ключевого игрока в региональных и глобальных проблемах". Боррель считает, что данная ситуация оказывает все большее давление на ЕС, а также создает неудобные дилеммы. Дипломат заверил, что нет жизнеспособной альтернативы отношению к КНР как к партнеру, конкуренту и системному сопернику в зависимости от вопроса.