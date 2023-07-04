МИД Индии выразил протест послу Канады из-за акций сторонников сикхского сепаратизма

Индийское внешнеполитическое ведомство также заявило об обеспокоенности планами активистов организовать новый протест 8 июля

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля. /ТАСС/. Канадский посол в Индии Кэмерон МакКей был вызван в Министерство иностранных дел Индии, где ему заявили решительный протест в связи с деятельностью сторонников сикхского сепаратизма в Канаде.

Как сообщил телеканал India Today, дипломат был вызван в ведомство в 3 июля, а вербальная нота с изложением позиции Индии передана в МИД Канады 4 июля.

МИД Индии выразил протест Оттаве в связи с распространением в Канаде постеров с угрозами в адрес индийских дипломатов. В частности, на них возлагается вина за убийство в июне сторонника сикхского сепаратизма, проживавшего в Канаде, Хардипа Сингха Ниджара.

Также индийское внешнеполитическое ведомство выразило канадскому послу обеспокоенность в связи с планами сторогнников сикхских сепаратистов провести 8 июля акции протеста у дипломатических представительств Индии. В марте во время аналогичной акции на территорию посольства забросили дымовые шашки, уточнил телеканал.

Ранее сообщалось, что 2 июля в Сан-Франциско сикхские активисты попытались поджечь здание консульства Индии, огонь удалось оперативно ликвидировать, никто не пострадал. Индия регулярно поднимает тему деятельности сторонников сикхского сепаратизма в диалоге с властями стран, где они устраивают акции. В частности, в понедельник глава МИД Индии в очередной раз призвал власти США, Канады, Великобритании, Австралии не предоставлять сторонникам этого движения площадки для распространения своей идеологии.