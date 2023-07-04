Эксперты МАГАТЭ проинспектировали Ровенскую АЭС на западе Украины

По информации Госатомрегулирования страны, нарушений не выявили

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели инспекцию на Ровенской АЭС и не выявили нарушений. Об этом сообщили в Госатомрегулировании Украины.

"С 26 июня по 3 июля 2023 года на ОП "Ровенская АЭС" успешно проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ по Договору о нераспространении ядерного оружия", - говорится в распространенном сообщении ведомства.

Целью инспекции была проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов и информации о конструкции ядерной установки. В ведомстве уточнили, что "инспекция прошла без замечаний".

27 июня инспекция МАГАТЭ посетила Южно-Украинскую АЭС. Целью инспекции также объявлялась "проверка отсутствия незаявленного ядерного материала". Между тем известно, что в этот день произошло аварийное отключение первого блока АЭС по техническим причинам, из-за чего Украина была вынуждена просить Румынию и Польшу об аварийной помощи.