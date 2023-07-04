СМИ: в Бангкоке приговорили организаторов взрывов в августе 2019 года на сроки до 170 лет

По информации Bangkok Post, осужденных признали виновными в терроризме, покушении на убийство и незаконном хранении взрывчатых веществ

БАНГКОК, 4 июля. /ТАСС/. Таиландский уголовный суд приговорил троих организаторов взрывов в августе 2019 года в Бангкоке к тюремному заключению на сроки от 40 до 170 лет. Об этом во вторник сообщила газета Bangkok Post.

Все трое приговоренных были признаны судом виновными в том, что в период с 13 июля по 2 августа 2019 года вместе с 18 другими подозреваемыми, которые все еще остаются на свободе, изготовили маломощные самодельные взрывные устройства (СВУ) с целью совершения терактов. Злоумышленники установили шесть СВУ вблизи государственных учреждений и в общественных местах, когда в городе проводилась 52-я ежегодная встреча министров иностранных дел АСЕАН. Бомбы взорвались утром 2 августа, ранив четырех человек.

Осужденные были признаны виновными в терроризме, покушении на убийство и незаконном хранении взрывчатых веществ. Один из организаторов терактов, приговоренный к 170 годам заключения, должен провести за решеткой минимум 50 лет, прежде чем получит возможность выйти на свободу.