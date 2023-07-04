Индия считает, что присоединение Ирана к ШОС поможет реализации инфраструктурных проектов

По словам индийского премьера Нарендры Моди, речь идет в частности о транспортном коридоре Чабахар

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля. /ТАСС/. Присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поможет реализации региональных инфраструктурных проектов, таких, как транспортный коридор "Чабахар". Об этом во вторник заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Он отметил, что членство Ирана в организации позволит "работать над более активной реализацией портового проекта "Чабахар". "Международные транспортные коридоры имеют большое значение, они будут способствовать сближению наших регионов. Мы должны реализовать полный потенциал этих проектов", - заявил Моди, выступая на проходящем в онлайн-формате Совете глав государств стран ШОС.