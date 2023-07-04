AFP: Франция репатриировала группу своих граждан из лагерей для исламистов в Сирии

По информации агентства, операция по возвращению коснется 10 женщин и 25 детей

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Франция приступила во вторник к операции по возвращению 10 женщин и 25 детей из числа своих граждан, которые содержались в лагерях для исламистов на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство AFP.

"Несовершеннолетние передаются в ведение социальных служб по надзору за детьми, которые будут заботиться о них и обеспечивать медицинской помощью, а взрослые поступят в распоряжение соответствующих органов юстиции", - цитирует агентство пресс-релиз французского МИД.

По информации агентства, речь идет о детях и самих француженках, которые ранее добровольно отправились в Сирию на пограничные с Ираком территории, находившиеся тогда под контролем террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). После разгрома этой группировки они в 2019 году оказались в лагерях для исламистов.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.