Лукашенко поздравил народ США с Днем Независимости, призвав отвести катастрофу

По словам белорусского президента, "сегодняшний пока еще локальный горячий конфликт в Европе может уже завтра перерасти в настоящее всемирное бедствие"

МИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

"Каждый год к словам, которые традиционно звучат по случаю национальных праздников, мы, белорусы, добавляем народам всего мира сердечные и добрые пожелания мирного неба. Сегодняшний пока еще локальный горячий конфликт в Европе может уже завтра перерасти в настоящее всемирное бедствие, которое затронет все континенты. Поэтому накануне электоральной кампании в США главным критерием доверия избирателей, на наш взгляд, должны стать только способные и ответственные политики", - приводит пресс-служба текст поздравления.

Лукашенко отметил, что американцы, для которых главной ценностью являются не капиталы и материальное богатство, а бесценные жизни их детей, родных и близких, должны сделать все возможное, чтобы отвести катастрофу.

Президент Белоруссии пожелал жителям США мира, гражданского согласия и правильного, самостоятельного выбора, от которого зависит будущее их страны.