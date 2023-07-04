Украина стала крупнейшим получателем оружия ФРГ в I полугодии 2023 года

По данным Министерства по делам экономики и защиты климата Германии, сумма помощи составила €5,22 млрд. за этот период

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Власти Германии разрешили в I полугодии 2023 года поставить Киеву оружия на €1,65 млрд, что делает Украину его крупнейшим получателем. Такие данные привело во вторник Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Всего за первые шесть месяцев 2023 года ведомство выдало отдельных разрешений на экспорт вооружений на сумму примерно €5,22 млрд. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года этот показатель составлял €4,16 млрд.

Большая часть разрешений приходится на страны ЕС, НАТО, партнеров альянса, Украину и Республику Корея - около 90%. В первую десятку за отчетный период вошли Венгрия (второе место после Украины), США (третье), Кипр, Франция, Великобритания, Южная Корея, Индия, Польша, Финляндия.

Статс-секретарь в Минэкономики Свен Гигольд заявил, что последние данные "демонстрируют продолжающуюся поддержку Украины со стороны Германии".

Ранее Минобороны ФРГ сообщило о новом пакете военной помощи Киеву объемом €2,7 млрд. Он включает в себя 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы. Кроме того, в список входят 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств.