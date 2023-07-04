В городе Днепре учительницу оштрафовали за использование русского языка на уроке

Штраф составляет 3,4 тыс. гривен

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Учительницу математики в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) оштрафовали за использование русского языка во время онлайн-урока. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

"По результатам государственного контроля подтвержден факт нарушения: учитель математики коммунального учебного заведения в Днепре применяла негосударственный язык, чем нарушила языковое законодательство. Штраф составляет 3 тыс. 400 гривен (около $92 - прим. ТАСС)", - заявил Креминь украинскому "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Он выразил надежду, что этот случай "станет очередным напоминанием гражданам Украины, осуществляющим профессиональные функции в разных сферах, в частности в образовании, торговле, транспорте, о том, что необходимо обязательно соблюдать языковой закон".

Курс на открытое вытеснение русского языка начался на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента страны, за пять дней до истечения срока полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с этим документом неисполнение норм закона с 16 июля 2022 года влечет за собой штраф, который может быть увеличен при повторном нарушении. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ.

С начала специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка и преподавание его в учебных заведениях.