Президент Узбекистана предложил провести инвентаризацию соглашений ШОС

Шавкат Мирзиёев также призвал ускорить выполнение договоренностей по модернизации объединения

ТАШКЕНТ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести инвентаризацию соглашений Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), чтобы усилить ее роль на международной арене.

"Полагаем целесообразным провести инвентаризацию соглашений и решений, аудит деятельности институтов и механизмов сотрудничества", - сказал он на саммите ШОС, который проходит в режиме видеоконференции. Также Мирзиёев предложил ускорить выполнение договоренностей по модернизации объединения.

Кодекс добрососедства

Мирзиёев предложил разработать кодекс добрососедств членов объединения.

"Выступаем с инициативой о разработке кодекса добрососедства, доверия и трансграничного партнерства ШОС", - сказал он.

Мирзиёев также добавил, что принятие кодекса позволит определить приоритетные задачи, выработать общие подходы и комплексные меры по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества в новых условиях.

Карта транспортной взаимосвязанности

Президент Узбекистана также предложил разработать карту транспортной взаимосвязанности стран ШОС.

"Важно принять комплексные меры по усилению транспортной коммуникационной взаимосвязанности на пространстве ШОС. Считаем целесообразным разработать карту транспортной взаимосвязанности государств ШОС, это позволит определить узкие места и пробелы", - заявил Мирзиёев.

По его словам, в республике уже наметили первоочередные меры и проекты по формированию интегрированной транспортно-транзитной системы. Мирзиёев сообщил также, что в настоящее время в Узбекистане активно продвигаются ряд проектов по развитию магистралей Север - Юг и Восток - Запад, началась работа по строительству железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан.

"Мы развиваем мультимодальные перевозки по этому маршруту, а также через Афганистан в направлении портов Ирана и Пакистана с выходом на рынки Южной Азии и Ближнего Востока, по данным экспертов, реализация этих проектов позволит в разы увеличить объемы грузоперевозок, а также сократить транспортные издержки", - уточнил Мирзиёев.

На саммит также приглашены руководители Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации Объединенных Наций, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Содружества Независимых Государств.