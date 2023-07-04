Король зулусов заявил, что не был отравлен

Мисузулу КаЗвелитини отметил, чувствует себя хорошо

ПРЕТОРИЯ, 4 июля. /ТАСС/. Король зулусов Мисузулу КаЗвелитини заявил, что не был отравлен и чувствует себя хорошо. Соответствующее видеообращение монарха опубликовано во вторник на портале южноафриканского телеканала ENCA.

"Я должен проходить регулярные медицинские осмотры и решил на этот раз провести его в Эсватини, - заявил Мисузулу КаЗвелитини. - Но это не потому, что меня отравили, я не отравлен. Я в порядке и чувствую себя на 100%".

Глава администрации королевской семьи принц Мангосуту Бутелези опубликовал 2 июля коммюнике о госпитализации короля. Он отметил, что 48-летний Мисузулу КаЗвелитини почувствовал себя плохо после того, как находившийся у него в гостях советник Ксаба внезапно умер с подозрением на отравление. После этого король обратился за медицинской помощью в Эсватини.

Мисузулу КаЗвелитини вступил в права короля зулусов в октябре 2022 года после того, как его отец Гудвилл Звелитини умер от коронавируса. Коронации предшествовала ожесточенная борьба внутри королевской семьи, так как на трон претендовали другие дети умершего монарха. У Гудвилла Звелитини было шесть жен и остались 26 детей.

Зулусский престол считается самым престижным среди традиционных лидеров ЮАР. Зулусы - самый многочисленный народ республики, насчитывающий 11 млн человек. Король зулусов не имеет политической власти, однако является моральным авторитетом и символом своего народа.