Зеленского попросили национализировать связанную с Порошенко корпорацию Roshen

Петицию уже поддержали 119 человек

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского национализировать корпорацию Roshen, включающую несколько кондитерских фабрик. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте украинского лидера.

Ее поддержали 119 человек. Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тыс. голосов. Сбор подписей будет продолжаться еще 92 дня.

Корпорация Roshen является одним из активов бывшего президента Украины Петра Порошенко.

6 января 2022 года Печерский районный суд Киева в рамках дела о госизмене арестовал имущество Порошенко. По данным СМИ, арестованы его квартиры, земельные участки, корпоративные права и доли в инвестиционных фондах, страховых компаниях, банках, других учреждениях и предприятиях. Согласно журналистским расследованиям, Порошенко заблаговременно переписал основную часть своего бизнеса, в том числе корпорацию Roshen, на сына Алексея, чтобы избежать ареста этих активов. Защита Порошенко неоднократно подавала апелляции на решение об аресте имущества, но суд не удовлетворил их.