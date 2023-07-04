Швейцария намерена присоединиться к системе ПВО European Sky Shield

Речь идет о том, чтобы "лучше координировать и, при необходимости, объединять проекты закупок ПВО в Европе", отметило швейцарское министерство обороны, защиты населения и спорта

ЖЕНЕВА, 4 июля. /ТАСС/. Швейцария намерена присоединиться к европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield Initiative (ESSI). Об этом сообщило во вторник швейцарское министерство обороны, защиты населения и спорта.

Согласно пресс-релизу военного ведомства, его глава Виола Амхерд проведет 6-7 июля в Берне встречу со своими коллегами из Австрии и Германии, на которой запланировано подписание меморандума об участии в ESSI. В швейцарском министерстве обороны напомнили, что ESSI - это немецкая инициатива, и ее цель состоит в укреплении ПВО и в "более эффективной концентрации усилий в этой области". Речь идет о том, чтобы "лучше координировать и, при необходимости, объединять проекты закупок ПВО в Европе". Это позволит "использовать эффект масштаба, улучшить совместимость и, следовательно, обеспечить сотрудничество в области обучения, обслуживания и логистики". "Таким образом, основное внимание уделяется экономическим соображениям и преимуществам скоординированного подхода на европейском уровне", - пояснили в военном ведомстве.

В рамках меморандума о взаимопонимании, который планируется подписать в Берне, Швейцария "рассмотрит, в каких областях она будет укреплять сотрудничество". Предполагается, что Швейцария и Австрия, имеющие нейтральный статус, "изложат свои условия нейтралитета в дополнительной декларации". Подписание меморандума будет означать, что Швейцария и Австрия присоединятся к 17 европейским государствам, уже участвующим в ESSI.

В 2022 году Германия выдвинула инициативу European Sky Shield, которая призвана создать единую европейскую систему противоракетной и противовоздушной обороны, а также обеспечить общие закупки систем ПРО и ПВО. Каждая из стран, присоединившихся к инициативе, сама решает, какие системы ей следует закупать. Считалось, что в первую очередь это стимулирует инвестиции в местные компании - производители оборонительных систем. Однако, вопреки ожиданиям французских промышленников, Германия заявила, что планирует отдать предпочтение ракетам средней дальности Iris-T собственного производства, американским ракетам большой дальности Patriot и сверхдальним израильским Arrow-3. Инициативу European Sky Shield во главе с Германией поддержали 17 европейских стран, однако Франция, Италия и Польша отказались.

Связи Швейцарии с НАТО

Ранее власти Швейцарии выразили заинтересованность в развитии связей с НАТО. Глава министерства обороны, защиты населения и спорта Виола Амхерд заявила 22 марта после консультаций в Брюсселе с генсекретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, что в Берне хотели бы увеличить масштабы участия своих вооруженных сил в учениях НАТО, развивать оперативную совместимость систем управления, усилить участие в натовских специализированных центрах, в частности, в области киберобороны.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.