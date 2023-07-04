Сийярто: Венгрия будет против военной помощи Украине, если OTP останется в черном списке

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны назвал "возмутительным, неприемлемым и скандальным тот факт, что венгерский банк, в котором около 3 млн человек держат свои счета, внесен в международный список спонсоров войны"

БУДАПЕШТ, 4 июля. /ТАСС/. Венгрия будет выступать против любого финансирования Евросоюзом поставок вооружений на Украину до тех пор, пока крупнейший венгерский банк OTP не будет исключен из украинского списка "международных спонсоров войны". Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции в Будапеште после встречи с министром промышленности, торговли и снабжения Иордании Юсефом аль-Шамали.

Отвечая на вопросы журналистов, он назвал "возмутительным, неприемлемым и скандальным тот факт, что венгерский банк, в котором около 3 млн человек держат свои счета, внесен в международный список спонсоров войны". "Поэтому наша позиция ясна, - подчеркнул глава МИД. - До тех пор, пока ОТP и руководители этого банка не будут исключены из этого списка, Венгрия не поддержит какое-либо дальнейшее финансирование Евросоюзом поставок оружия на Украину".

"Мы не только мы не допустим выделения транша на €500 млн [из Европейского фонда мира], который мы остановили, но мы также не поддержим другие предложения по финансированию дальнейших поставок вооружений. Пока OTP будет в этом списке, мы не одобрим никаких поставок оружия на Украину", - сказал Сийярто, выступление которого транслировалось в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Венгрия уже давно требует от Украины исключить OTP из черного списка и предлагала лидерам ЕС оказать в связи с этим давление на власти в Киеве. 4 мая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло венгерскую банковскую группу OTP в перечень "международных спонсоров войны" из-за того, что она продолжает работать в России. Ранее НАПК внесло в этот список ряд других иностранных компаний, которые также сохраняют присутствие на российском рынке.

В новость внесена правка (17:05 мск) - передается с уточнением фамилии иорданского министра в лиде.