Фонд госимущества Украины создает подразделение по управлению конфискованными активами РФ

По данным ведомства, ВАКС почти за год удовлетворил 20 исков Минюста о применении ограничений и взыскании активов подсанкционных лиц

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Фонд государственного имущества Украины создает отдельное подразделение для управления конфискованными властями страны активами России и ее резидентов.

"Созданное подразделение будет заниматься управлением принудительно изъятыми активами России и ее резидентов, организацией совместной работы с ВАКС (Высшим антикоррупционным судом - прим. ТАСС), Минюстом, СНБО (Советом национальной безопасности и обороны - прим. ТАСС) и другими правоохранительными органами по вопросам взыскания таких активов, а также обеспечением подготовки к передаче их в аренду или для приватизации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В июне заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила, что власти страны активно работают над принудительной конфискацией в пользу государства имущества и активов, которые, как утверждается, принадлежат подпавшим под украинские санкции лицам. По информации ведомства, ВАКС почти за год удовлетворил 20 исков Минюста о применении ограничений и взыскании активов подсанкционных лиц. В министерстве добавили, что более 11 тыс. человек подпали под санкции Украины, в том числе у около 8,7 тыс. человек заблокировали счета в стране.

Минюст Украины утверждает, что уже конфискованы, в частности, различные объекты недвижимости и иного имущества, якобы принадлежащие российскому предпринимателю Владимиру Евтушенкову, бизнесмену Аркадию Ротенбергу, российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, сенатору от Крыма Сергею Цекову.

10 марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает СНБО, а утверждает глава государства. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер Денис Шмыгаль заявил тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество.