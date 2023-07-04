Ведущая оппозиционная партия ЮАР создает коалицию с целью победить на всеобщих выборах

Лидер организации Джон Стинхаузен заявил, что национальный съезд способен заложить основу для победы на предстоящих выборах

ПРЕТОРИЯ, 4 июля. /ТАСС/. Крупнейшая оппозиционная партия в ЮАР "Демократический альянс" (ДА) создает коалицию с тем, чтобы по итогам предстоящих в следующем году всеобщих выборов лишить власти правящую партию "Африканский национальный конгресс" (АНК). Об этом заявил лидер ДА Джон Стинхаузен.

"Семь партий проведут в ближайшем августе национальный съезд, чтобы образовать коалицию в целях впервые с 1994 года дать избирателям ЮАР возможность лишить АНК власти, - подчеркнул он в выступлении, распространенном во вторник местным телеканалом SABC. - Нынешние проблемы ЮАР будут решены, если мы объединимся и мобилизуем электорат". Стинхаузен подчеркнул, что национальный съезд способен заложить основу для победы коалиции на предстоящих выборах и для поражения АНК.

В коалицию отказалась вступить третья по величине партия ЮАР "Борцы за экономическую свободу".

Очередные всеобщие выборы должны пройти в ЮАР в 2024 году. От их результатов зависит не только состав нижней палаты парламента и правительства, но и избрание президента страны. Согласно действующей конституции, президентом ЮАР становится лидер партии, набравшей по итогам всеобщих выборов наибольшее число депутатских мест в нижней палате парламента. С момента появления в 1994 году демократической ЮАР АНК неизменно побеждала на всеобщих выборах, завоевывая большинство в нижней палате парламента и формируя правительство. При этом лидер АНК занимал пост главы государства.