Эксперты: Зеленский может попробовать добиться большей единоличной власти после конфликта

Политолог из Университета Джорджа Вашингтона Генри Хейл и его коллега из Манчестерского университета Ольга Онух считают, что в силу своей популярности действующий лидер Украины может решить вновь участвовать в президентских выборах

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться сосредоточить больше власти в своих руках, чтобы справиться с оппозицией внутри страны после завершения конфликта, оправдывая это необходимостью проводить реформы. Такое мнение выразили политолог из Университета Джорджа Вашингтона Генри Хейл и его коллега из Манчестерского университета Ольга Онух в статье, опубликованной во вторник на сайте журнала Foreign Affairs.

"Когда возникнет более массовая оппозиция правительству Зеленского, а это вполне вероятно после окончания войны, перед Зеленским и его сторонниками может возникнуть соблазн защитить свое положение за счет сосредоточения большей власти в своих руках, даже если первоначальной целью было проведение реформ или восстановление страны. Подобные оправдания ранее неоднократно использовались лидерами, которые пытались укрепить свою власть в Восточной Европе, Латинской Америке или в других местах", - считают эксперты.

Они отмечают, что некоторые меры, принятые Зеленским за время конфликта, по его завершении могут подвергнуть риску демократию на Украине. Среди таких решений авторы выделяют подписанный в марте 2022 года указ "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения". Такая политика будет неоправданной в мирное время, но не факт, что Киев захочет отказываться от нее, предупреждают политологи.

Кроме того, в силу своей популярности Зеленский может решить вновь участвовать в президентских выборах, несмотря на то что в 2019 году он пообещал занимать пост главы государства только один срок, указывается в статье.

Хейл и Онух добавляют, что демократическое будущее Украины будет зависеть и от того, сможет ли Зеленский справиться с коррупцией и непотизмом среди чиновников и будет ли он уважать конституцию своей страны.