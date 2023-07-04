Бельгия до конца года откроет посольство в Кишиневе

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что стороны договорились возобновить диалог на парламентском уровне

КИШИНЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Бельгия до конца года откроет свое посольство в Кишиневе. Об этом заявил председатель парламента Молдавии Игорь Гросу по итогам встречи с руководством законодательных собраний этой страны в Брюсселе, где он находится с визитом во главе делегации молдавских парламентариев.

"Состоялись хорошие переговоры с руководством парламента Королевства Бельгия: председателем Палаты представителей Элиан Тиллье и председателем сената Стефани Д'Хозе <...> Я выразил благодарность властям Бельгии за намерение открыть посольство в нашей стране до конца текущего года", - написал Гросу в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, стороны договорились возобновить диалог на парламентском уровне. Программа визита Гросу также включает переговоры в Европарламенте и с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.