Кардинал Дзуппи обсудил с Папой Римским свою поездку в Москву

Возглавляющий Конференцию итальянских епископов кардинал выразил удовлетворение поездкой

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Папский посланник по украинскому урегулированию итальянский кардинал Маттео Дзуппи сообщил, что обсудил с Папой Римским Франциском свою недавнюю поездку в Москву, в ходе которой он встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и с советником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым.

"Да, я говорил с Папой", - сказал он во вторник журналистам на презентации книги основателя католической общины Святого Эгидия Андреа Риккарди "Крик во имя мира" (Il grido della pace). Кардинал, возглавляющий Конференцию итальянских епископов, выразил удовлетворение поездкой.

Говоря о результатах своих переговоров, он отметил, что в центре был вопрос о возвращении украинских детей, оказавшихся на территории России. "Мы должны понять механизм и в кратчайшие сроки начать действовать", - сказал Дзуппи.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не скрывает имена детей, которые были вывезены в Россию из зоны боевых действий, десятки детей уже забрали их родственники. "Могу только подтвердить то, что наш президент неоднократно заявлял, - все дети, которые находятся сейчас на российской территории, они все известны, их имена никто не скрывает, координаты, где они находятся, никто не скрывает. И если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имеют полное право этих детей забрать, что уже делается и делалось не раз. Несколько десятков детей вернулись к своим родственникам, когда они объявились", - сказал он.

Способствовать возвращению детей, вывезенных с Украины, попросил Папу Римского Франциска в ходе своего визита в Ватикан в мае украинский президент Владимир Зеленский.