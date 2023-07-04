Шольц заявил, что западные страны должны быть готовы поддерживать Украину годами

Канцлер Германии также выразил надежду на успех контрнаступления ВСУ

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на успех контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заявил о том, что западные страны должны быть готовы к тому, чтобы поддерживать Киев год, два, три, а то и дольше.

"Мы хотели бы, чтобы Украина была успешной и стремительной, например при нынешней наступательной операции на востоке страны. Мы внесли свой вклад, чтобы это также было возможно", - сказал он во вторник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. По словам Шольца, были якобы созданы и условия для оказания долгосрочной поддержки Украине.

"И я призываю всех принять для себя решение - [призываю] страны, которые хотят поддерживать Украину, такие как Германия и Румыния, и многие другие, быть в состоянии делать это еще год, два, три, а если нужно, то и дольше, поскольку мы не знаем, сколько еще продлится вооруженный конфликт", - заявил канцлер.

Коснувшись повестки предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, Шольц напомнил, что "есть решение, принятое в свое время в Бухаресте (принятое в апреле 2008 года политическое заявление стран альянса о том, что Украина со временем станет членом НАТО - прим. ТАСС)". "Нам нужно его дальше развивать, но ясно также, что во время войны никто не может стать членом оборонительного альянса. К критериям членства НАТО относится в том числе отсутствие открытых пограничных конфликтов. Так что это [вопросы будущих взаимоотношений НАТО и Украины] будет играть определенную роль, но самое важное - наша большая практическая поддержка Украины. И мы ее предоставим", - утверждал канцлер.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.