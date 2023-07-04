Times: Израиль не успевает к сентябрю завершить развертывание системы оповещения в Киеве

По данным газеты, только после завершения испытаний система оповещения в Киеве сможет начать работать в полную силу

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июля. /ТАСС/. Израиль вряд ли успеет выполнить задачу по развертыванию гражданской системы оповещения в Киеве к сентябрю 2023 года, так как эксплуатационные испытания займут месяцы. Об этом сообщает во вторник газета The Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, только после завершения испытаний система оповещения в Киеве сможет начать работать в полную силу. Газета сообщает, что в израильском оборонном ведомстве 3 июля были приняты украинские представители для обсуждения реализации этого проекта.

С начала 2022 года Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить ей вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, однако израильская сторона последовательно отклоняла запросы. При этом Израиль обещал Украине помочь с развертыванием передовой гражданской системы оповещения о нападениях с воздуха.

4 мая посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выступил с утверждением, что израильская система оповещения о воздушных атаках может быть введена в строй в Киеве в течение одного-двух месяцев. Днем ранее газета The Jerusalem Post сообщала о начале испытаний в Киеве этой израильской технологии. Как отмечало издание, система выявляет запуски ракет и иных снарядов и сразу рассчитывает траекторию их полета, с высокой точностью вычисляя координаты точки, куда они должны упасть.

Аналогичная система действует в Израиле, где она известна под названием "Цева адом" ("Красный цвет") и регулярно применяется. Предупреждения о ракетном обстреле направляются непосредственно жителям тех районов, которые могут пострадать от ударов палестинских радикалов.