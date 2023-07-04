СМИ сообщили о сокращении немецкой партии "зеленых" впервые за восемь лет

По данным газету Tagesspiegel, в первом полугодии 2023 года ее покинуло на 770 человек больше, чем вступило

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Входящая в правящую в ФРГ коалицию партия "Союз-90"/"зеленые" впервые за последние восемь лет стала терять членов: в первом полугодии 2023 года ее ряды покинуло на 770 человек больше, чем вступило. Об этом сообщила во вторник газета Tagesspiegel со ссылкой на данные 16 земельных отделений "экологов".

В последний раз сокращение числа членов партии наблюдалось в 2015 году. Для "зеленых" тем самым прекратилась тенденция роста. В период с 2017 по 2021 год количество членов практически удвоилось, увеличившись примерно с 65 тыс. до 125 тыс. В прошлом году в партию вступило на 714 человек больше, чем вышло из ее рядов.

В последнее время наблюдается снижение рейтинга "зеленых", что связывают, в том числе, со скандалом в Минэкономики, которое возглавляет вице-канцлер Роберт Хабек ("зеленые"). Ему ранее пришлось уволить своего статс-секретаря Патрика Грайхена, поскольку стало известно, что в состав правления берлинского отделения Федерации охраны окружающей среды (проводит исследования для Минэкономики) входит его сестра, которая состоит в семейных отношениях с другим статс-секретарем министерства. Местные СМИ упрекнули Хабека в том, что он не приложил никаких усилий для пресечения подобного кумовства. Сейчас рейтинг "зеленых", по разным опросам, колеблется на уровне 14-15%.

Критике со стороны общественности нередко подвергается еще один министр от партии, глава МИД Анналена Бербок. Она однажды выступила с утверждением, что страны Европы якобы "ведут войну против России, а не друг против друга". В такой форме министр предлагала избегать разногласий в рядах западных стран по вопросу поставок оружия Киеву. Позже, после резкой критики, в том числе, со стороны оппозиции, она признала, что совершила ошибку, сделав такое заявление.