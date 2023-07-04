Президент Индонезии заявил о попытках проведения переговоров для освобождения пилота

Пилота самолета авиакомпании Susi Air Филиппа Мертенса взяли в плен 8 февраля

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство предпринимает попытки провести переговоры с боевиками военного крыла сепаратистского "Движения за свободное Папуа" (в Индонезии признано террористическим), чтобы освободить захваченного новозеландского пилота Филиппа Мертенса. Об этом во вторник сообщил портал Detik.

По его данным, Видодо заявил, что предпринимаются меры для проведения переговоров. "Мы будем продолжать пытаться вести переговоры", - приводит портал слова президента Индонезии. "На самом деле есть много мер, которые мы предпринимаем, но я не могу их сейчас раскрыть", - также добавил он. Президент Индонезии также отметил, что после поездки в Австралию планирует посетить Западное Папуа, сообщает портал.

Ранее сообщалось, что сепаратисты, удерживающие Мертенса, 17 апреля 2023 года открыли огонь по отряду индонезийских военнослужащих, направленных для освобождения пилота. В ходе столкновения четверо военных были убиты, пятеро ранены и один пропал без вести, еще 26 были вынуждены отступить, "оказавшись под шквальным огнем боевиков, устроивших засаду в лесу".

Новозеландский пилот самолета индонезийской авиакомпании Susi Air и пять его пассажиров были взяты в плен 8 февраля. Ответственность за захват на себя взяло военное крыло сепаратистской Национально-освободительной армии Западного Папуа. Позднее боевики отпустили пассажиров самолета, заявив, что пилот не будет освобожден до тех пор, пока индонезийское правительство не признает независимость региона. Индонезийские власти подчеркнули, что будут сохранять закрепленный в конституции страны принцип неделимости и целостности государства и вести переговоры с сепаратистами не намерены.

В 1969 году Индонезия установила контроль над территорией Западной Новой Гвинеи и образовала из нее провинцию Западный Ириан, позднее разделив ее на две части - Папуа и Западное Папуа. В 2019 году в провинциях Папуа и Западное Папуа прошли беспорядки и акции протеста с требованием провести референдум о самоопределении.