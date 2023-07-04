Боррель назвал Россию самой большой угрозой для глобальной безопасности

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Евросоюз должен готовиться к возможным "быстрым переменам" в РФ

БРЮССЕЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия представляет самую большую угрозу для глобальной безопасности. Такое мнение он выразил во вторник в своем еженедельном блоге.

По словам Борреля, РФ "представляет собой самую большую угрозу европейской и глобальной безопасности, а ее ядерный арсенал делает ее не менее, а более опасной для всего цивилизованного мира". Боррель также утверждал, что попытка мятежа якобы показала "риск роста нестабильности в России".

Он считает, что ЕС должен готовиться к возможным "быстрым переменам" в РФ. "Российская история показала, что когда приходят перемены, они могут происходить быстро. Мы должны быть к этому готовы", - написал он.

По его словам, "победа Украины - лучший способ достичь справедливого мира, основанного на международном праве". "Такой мир также открыл бы России возможность начать процесс перемен, что является предпосылкой прочного мира", - добавил он.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Борреля, упрекнув их в некомпетентности и глупости. Медведев с сарказмом отметил, что "именно главный дипломат ЕС и не кто иной должен твердить, что Россия вечный враг Европы, и призывать к войне до победного конца".