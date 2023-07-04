Боррель заявил, что G7 договорились 24 июня публично не комментировать попытку мятежа в РФ

По словам глава дипломатии Евросоюза, необходимо "извлечь уроки из того, что произошло в России в ту субботу"

БРЮССЕЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран G7 во время попытки военного мятежа в России договорились публично не комментировать происходившее. Об этом в своем блоге сообщил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"В ходе видеоконференции министров иностранных дел G7 мы договорились публично не комментировать эти события, чтобы не давать Владимиру Путину и его пропагандистской машине повода для попыток обвинить страны Запада в этом внутрироссийском вопросе", - написал он.

По его словам, теперь, когда попытка мятежа позади, необходимо "извлечь уроки из того, что произошло в России в ту субботу". Боррель также заверил, что ЕС "внимательно следит за событиями в Белоруссии, в частности за размещением в стране наемников "Вагнера". "Их возможная причастность к агрессивным действиям режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко по отношению к соседям обязательно вызовет резкую реакцию с нашей стороны", - написал он.