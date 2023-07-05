4 июля, 21:12

ВВС Великобритании поднимали истребители на перехват военных самолетов РФ в Прибалтике

Ту-214 летел в международном воздушном пространстве в сопровождении двух истребителей Су-30

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. ВВС Великобритании поднимали истребители Eurofighter Typhoon, базирующиеся в Эстонии, на перехват самолета Ту-214 ВКС РФ, который летел в международном воздушном пространстве в сопровождении двух истребителей Су-30.

"Истребители Typhoon королевских ВВС в Эстонии поднялись в воздух сегодня для перехвата самолета Ту-214 ВКС РФ, который летел в международном воздушном пространстве под наблюдением союзников по НАТО при следовании на юг и обратно на север в сопровождении двух истребителей Су-30 между основной территорией России и Калининградской областью", - сказано в сообщении, опубликованном на странице королевских ВВС в Twitter.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

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ЭстонияВеликобританияРоссия
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