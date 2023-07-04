Байден обсудил с Шольцем предстоящий саммит НАТО

Канцлер ФРГ также поздравил президента Соединенных Штатов с Днем независимости

ВАШИНГТОН/БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и укрепление Североатлантического альянса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Джо Байден поговорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил подготовку к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе (Литва). Они затронули несколько вопросов, которые лидеры будут рассматривать на саммите, включая меры по дальнейшему укреплению альянса", - говорится в распространенном заявлении. Как отмечается, Шольц также поздравил Байдена и население Соединенных Штатов с Днем независимости.

Как, в свою очередь, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, Шольц и Байден "были едины во мнении, что поддержку Украине следует и впредь тесно согласовывать и продолжать ее так долго, сколько потребуется". Что касается предстоящего саммита НАТО, то канцлер и президент, по его словам, согласились с тем, что от встречи в Вильнюсе "должен исходить сильный сигнал о сплоченности альянса".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден планирует отправиться в Вильнюс, чтобы принять участие в 74-м саммите НАТО 11-12 июля.