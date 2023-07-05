Жители Швеции подали три новые заявки на акции с сожжением религиозных книг

Начальник северо-западного отдела полиции провинции Сконе Маттиас Сигфридссон считает, что "возможно, это не направлено против какой-то определенной религии, а является составной частью реализации свободы слова"

СТОКГОЛЬМ, 5 июля. /ТАСС/. Шведская полиция получила три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге манифестаций с сожжением религиозных книг. Одна из них - на акцию сожжения Корана перед стокгольмской мечетью, которую устроители хотят провести "как можно скорее", сообщает в среду телеканал SVT.

Подавшая ее пятидесятилетняя женщина рассказала корреспонденту телеканала, что после манифестации на прошлой неделе, которая также прошла у столичной мечети, решила самостоятельно выступить организатором новой акции. По ее мнению, протесты против Швеции, вызванные в мире сожжением священной книги мусульман, несправедливы.

В другой заявке речь идет о предании 15 июля огню Торы и Библии перед посольством Израиля. Заявитель - тридцатилетний гражданин - хочет провести эту акцию в ответ на сожжение Корана на прошлой неделе и как "символическое собрание во имя свободы слова".

Третья заявка - на разрешение сожжения религиозных текстов 12 июля в центре Хельсингборга. Подало ее также частное лицо. Что именно планируется предать огню, пока не ясно.

"По нашему представлению, возможно, это не направлено против какой-то определенной религии, а является составной частью реализации свободы слова и той дискуссии, которая сейчас идет о ней", - сказал начальник северо-западного отдела полиции провинции Сконе Маттиас Сигфридссон.