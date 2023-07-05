Еврокомиссар по энергетике отказалась от комментария из-за недопуска западных СМИ на ОПЕК

Организация стран - экспортеров нефти ранее отозвала аккредитацию на освещение семинара у журналистов агентств Bloomberg и Reuters, а также газеты The Wall Street Journal

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, которая должна принять участие в круглом столе по вопросу энергетической устойчивости на Восьмом Международном семинаре ОПЕК, отказалась отвечать на вопрос ТАСС, мотивировав это отзывом аккредитации у западных СМИ.

Ранее сообщалось, что Организация стран - экспортеров нефти отозвала аккредитацию на освещение семинара у журналистов агентств Bloomberg и Reuters, а также газеты The Wall Street Journal.

"Как вы знаете, они [ОПЕК] дали допуск не всем СМИ", - пояснила еврокомиссар причину отказа.

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.