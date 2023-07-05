В Генштабе ВСУ подтвердили нанесение удара по Чонгарскому мосту из Storm Shadow

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между регионом и Крымом в районе Чонгара

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов подтвердил, что удар по Чонгарскому мосту был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow.

"Отдельного внимания заслуживают крылатые ракеты Storm Shadow класса "воздух-земля", с помощью которых мы имеем возможность уничтожать критически важные военные объекты противника на расстоянии до 250 км. Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара", - сказал он в интервью агентству Укринформ, характеризуя поставки западных вооружений Украине.

Утром 22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между регионом и Крымом в районе Чонгара. Как сообщалось, по предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Однако на осколках боеприпаса была найдена и французская маркировка. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по Чонгарскому мосту, заявил, что работа украинских военных и силовиков в этом направлении будет продолжена. Вместе с тем он прямо не признал причастность Киева к удару.

3 июля председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о восстановлении Чонгарского моста и полном возобновлении транспортного сообщения по данному маршруту.