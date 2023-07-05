DPA: Бундестаг поддержал главу разведки ФРГ, критикуемого после попытки мятежа в России

Бруно Калю подвергся критике из-за предполагаемой неосведомленности ведомства о планах ЧВК "Вагнер"

БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заручился поддержкой членов комитета Бундестага (парламента ФРГ) на фоне критики из-за предполагаемой неосведомленности ведомства о планах ЧВК "Вагнер" устроить мятеж в России. Об этом в среду сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на заявления представителей комитета по итогам закрытой встречи с главой немецкой разведки.

Как заявил глава комитета Михаэль Рот от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), после заседания в среду у него сложилось впечатление, что BND находилась "в сотрудничестве с другими спецслужбами" по этому вопросу и "ответственно подошла к его решению". Он подчеркнул, что многие немецкие политики были удивлены новостями о произошедшем в РФ мятеже.

Представитель от Свободной демократической партии (СвДП) Ульрих Лехте отметила, что если в связи со случившимся кресло под Калем и зашаталось, то ему удалось "хорошо его подклеить", так что теперь "оно простоит еще долго". Каля поддержали также "Союз-90"/"зеленые" и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, пишет агентство.

Эффективность работы немецкой разведки подверглась серьезным сомнениям, в первую очередь со стороны представителей парламентских фракций СДПГ и СвДП, в связи с якобы запоздалой реакцией на попытку мятежа в России. Утверждалось, что, в отличие от партнерских служб США, BND якобы слишком поздно узнала и проинформировала немецкие власти о планируемой акции. Журнал Spiegel в связи с этим писал, что главе спецслужбы "вероятно, следует беспокоиться за свой пост".

Ранее уже сообщалось, что приход к власти в Афганистане талибов (радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ) застал германскую разведку врасплох. А за день до начала российской СВО - 23 февраля 2022 года - Каль прибыл в Киев и покидал Украину в спешном порядке следующим утром.

В новость внесена правка (17:08 мск) - приводится с исправлением фамилии главы Федеральной разведывательной службы Германии в первом абзаце, верно - Бруно Каль