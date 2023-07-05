ЮНИДО опровергла сообщения об аккредитации украинского бизнесмена Фирташа при организации

В СМИ ранее появилась информация, что Дмитрий Фирташ якобы получил статус советника постоянного представительства Белоруссии при международных организациях в Вене и занял должность при ЮНИДО

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ не имеет аккредитации при Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Об этом сообщил ее представитель Кай Бетке.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что Фирташ якобы получил статус советника постоянного представительства Белоруссии при международных организациях в Вене и занял должность при ЮНИДО. Утверждалось, что статус дипломата и распространяющаяся на него неприкосновенность могли позволить ему избежать экстрадиции из Австрии в США.

"Могу подтвердить, что Дмитрий Фирташ не аккредитован при ЮНИДО", - сказал Бетке агентству Укринформ.

Фирташ в марте 2014 года был задержан в Австрии по запросу США, которые обвиняют его в коррупционных преступлениях за пределами Украины. С тех пор Фирташ проживает в Австрии в ожидании решения об экстрадиции в США. В мае 2023 года Служба безопасности Украины предъявила Фирташу и топ-менеджерам его компаний обвинения по делу о махинациях, нанесших государственному бюджету ущерб на более чем $480 млн. В частности, речь идет о масштабной схеме хищения газа.