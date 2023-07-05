Шерпы БРИКС завершают работу над документом по расширению объединения

Шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в БРИКС

ПРЕТОРИЯ, 5 июля. /ТАСС/. Завершение разработки документа с концепцией и принципами расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) стоит в повестке дня открывшейся в среду в Дурбане экстренной двухдневной встречи шерп и су-шерп стран - членов объединения. Об этом сообщил ее председатель, посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал.

"Месяц назад мы представили свой документ о принципах расширения БРИКС на заседании глав МИД объединения в Кейптауне и они поручили нам доработать наш доклад, - сообщил Суклал, чье выступление транслировалось на сайте МИД ЮАР. - Мы должны представить обновленный документ на новую встречу министров иностранных дел стран - членов БРИКС, которая состоится 20 июля и пройдет в формате видеоконференции. Они изучат наш доклад и дадут свои рекомендации по расширению на предстоящий в августе в Йоханнесбурге саммит БРИКС".

1 июня в Кейптауне состоялось заседание министров иностранных дел БРИКС, на котором они, в частности, рассмотрели концепцию расширения группы. Главы МИД стран БРИКС приняли решение направить документ на доработку, дав указание шерпам представить его к предстоящему в августе саммиту.

Суклал отметил, что задача выработки концепции, принципов, стандартов, критериев и правил расширения БРИКС была поставлена в 2022 году лидерами стран группы по итогам работы их саммита, прошедшего под председательством Китая. "Есть принципиальное решение о том, что БРИКС будет расширяться", - подчеркнул он. По словам Суклала, около 30 государств проявляют сейчас интерес к вступлению в БРИКС, часть из них подали официальные заявки. Среди последних - Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия.

Ранее газета Business Standard со ссылкой на источники сообщила, что на саммите в Йоханнесбурге в БРИКС будут приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия.

ЮАР председательствует в текущем году в БРИКС. С наступлением 2024 года председательство переходит к России.