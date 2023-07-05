Суд назначил рассмотрение иска УПЦ к заповеднику "Киево-Печерская лавра" на 19 июля

Рассмотрение дела переносили четыре раза

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева назначил рассмотрение по существу иска монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре к руководству одноименного заповедника на 19 июля. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

"По результатам судебного разбирательства было закрыто подготовительное заседание и назначено судебное разбирательство по существу на 19 июля 2023 года в 10:00", - написал он в своем Telegram-канале.

Первое заседание по иску монастыря к заповеднику прошло 26 апреля в Хозяйственном суде Киева. С тех пор рассмотрение дела переносили четыре раза. Трижды решение о переносе принималось и по иску заповедника к УПЦ.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.

Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить пять корпусов лавры до 4 июля. Для опечатывания корпусов была создана комиссия, а в случае отказа монахов покинуть помещения власти угрожали сменить замки. В УПЦ назвали такие требования самоуправством. 4 июля комиссия Минкультуры пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви встали на защиту помещений. Руководство комиссии обратилось в полицию с жалобой на прихожан УПЦ и покинуло территорию, не сумев опечатать ни один из пяти корпусов. Тогда музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" с 5 июля ограничил для прихожан время доступа в расположенный на его территории монастырь УПЦ.