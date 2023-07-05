В ГУР Минобороны Украины заявили о снижении угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС

Начальник ведомства Кирилл Буданов не назвал причины такого прогноза

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Опасность искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС (ЗАЭС) снизилась. Такое мнение выразил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку снижается", - сказал он в интервью газете The Times, комментируя ситуацию вокруг ЗАЭС.

Как уточняет газета, причины снижения угрозы Буданов не назвал.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский накануне визита гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в РФ обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты соответствующие штабы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, комментируя утверждения Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт. 23 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации, заявил, что РФ крайне настораживают участившиеся утверждения Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС. Он отметил, что миссия МАГАТЭ, недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных заявлений.