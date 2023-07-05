В ГУР Минобороны Украины считают, что предстоящий саммит НАТО не оправдает ожиданий Киева

Начальник ведомства Кирилл Буданов рассказал в интервью The Times, что видел черновики речей участников встречи

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания украинского общества. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого. Я вполне уверен, о чем пойдет дальше речь, я видел черновики речей", - сказал он в интервью британской газете The Times.

В преддверии саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, Киев активизировал риторику о претензиях на вступление в альянс. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Украины в альянс во время конфликта невозможно и что страны НАТО и Киев это понимают. По его словам, на саммите блока в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие приглашения вступить в НАТО демотивирует вооруженные силы страны. В офисе президента также указывали, что Зеленский не поедет на саммит, если лидеры стран альянса "не проявят мужества" в вопросе членства Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности. Это, по его словам, исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам.