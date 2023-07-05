В Молдавии назвали дестабилизирующей инициативу с референдумом о внешнеполитическом курсе

Министр иностранных дел страны Николай Попеску отметил, что провести такое голосование можно будет только после завершения переговоров о присоединении Молдавии к Евросоюзу

КИШИНЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Инициатива молдавской оппозиции о проведении референдума по определению внешнеполитического курса Молдавии направлена на дестабилизацию ситуации в стране. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску, комментируя передачу в Центральную избирательную комиссию подписей граждан, выступающих за организацию такого плебисцита, которые собрали запрещенная Конституционным судом Молдавии Партия "Шор" и другие оппозиционные формирования.

"Я не могу комментировать манипулятивные заявления организованной преступной группы. Очевидно, что эта группа не хочет мира, стабильности, спокойствия и развития Молдавии. <...> Они хотят еще больше дестабилизировать нашу экономику, спокойствие на наших улицах", - сказал Попеску в эфире телеканала "Голос Бессарабии". Министр отметил, что такой референдум можно будет провести только после того, как закончатся переговоры о присоединении Молдавии к ЕС.

В начале июня в трех молдавских городах - Бельцах, Оргееве и Комрате - были организованы митинги Партии "Шор", других оппозиционных формирований, представителей общественности, на которых принято решение начать сбор подписей для проведения консультативного республиканского референдума о статусе нейтралитета и внешнеполитическом курсе страны.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в сообщество. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить несколько условий, которые касаются гармонизации законодательства и соответствия стандартам. Президент Молдавии Майя Санду считает, что складывающиеся условия позволят республике вступить в Евросоюз к 2030 году.

С лета 2022 года в Молдавии проходят массовые акции протеста оппозиции, которая критикует власти в неспособности справиться с ростом цен и некомпетентности. По итогам 2022 года уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, за полтора года тарифы на газ выросли почти в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Со своей стороны Санду обвинила оппозицию в попытке организовать государственный переворот, за время протестов в Молдавии арестованы десятки оппозиционных активистов, были приостановлены лицензии шести телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции. Уголовные дела заведены на руководителей парламентской оппозиции.